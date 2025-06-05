Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма

В преддверии выхода в прокат 19 июня мистической драмы «Белый пароход» съемочная группа фильма завершила масштабную экологическую акцию — высадку 500 деревьев на территории Звенигородского лесничества Московской области.
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