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Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма

Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма

В преддверии выхода в прокат 19 июня мистической драмы «Белый пароход» съемочная группа фильма завершила масштабную экологическую акцию — высадку 500 деревьев на территории Звенигородского лесничества Московской области.

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