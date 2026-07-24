Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 24 июля, день

Сводки с фронта за 24 июля 2026 года — это не просто перечень населенных пунктов. Это срез войны, где тактика «дронов-хищников» меняет правила игры, а врачи оперируют на открытом сердце в полевых условиях.
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