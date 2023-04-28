Военное обозрение

3 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Ширяев
    Кто же для него страшнее - Гага или свои воины? Квачков говорит, что свои!Пригожин не исклю...
  • Надежда Яблокова
    Требовали санкций для России и нарвались на санкции сами 😂😂😂 Кушайте, хлебайте полной ложкой и мимо перекошенного ...Пресс-секретарь М...
  • Traveller
    Ненавижу пересылку на другие сайты!«Русские орудия н...

Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Эксперименты с подвеской большого количества бомб GBU-39/B на штурмовик, февраль 2022 г. Американский самолет-штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II способен нести и применять широкую номенклатуру управляемых и свободнопадающих авиабомб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх