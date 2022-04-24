Леонардо о будущем Мбаппе: «Он все еще думает»

Леонардо подтвердил информацию о том, что Килиан Мбаппе еще не определился со своим будущим. Спортивный директор «ПСЖ» высказался о форварде после завоевания клубом чемпионства в Лиге 1.

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