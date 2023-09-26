Царьград

5 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Вопрос в другом, почему вообще до сих пор у Салорейха есть ТВ сети!?"Наши даже защити...
  • Ed Red
    Текст о свисте рака нагореНаказание за тера...
  • Михаил Величко
    Вообще-то для постсоветской России это норма - идиотов и негодяев двигать по карьерной лестнице, награждать, а потом ...Как Исинбаева про...

В Самаре на Московском шоссе произошло смертельное ДТП

В Самаре на Московском шоссе произошло смертельное ДТП

Трагедия в областном центре случилась в ночь на 26 сентября.Как информируют в ГУ МВД России по Самарской области, по версии правоохранителей, 38-летний водитель автомобиля марки Шкода двигался по направлению к улице Алма-Атинской со стороны Ракиты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх