В Самаре на Московском шоссе произошло смертельное ДТП

Трагедия в областном центре случилась в ночь на 26 сентября.Как информируют в ГУ МВД России по Самарской области, по версии правоохранителей, 38-летний водитель автомобиля марки Шкода двигался по направлению к улице Алма-Атинской со стороны Ракиты.