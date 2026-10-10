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Ретро-шик Беллы Хадид: пять приёмов, которые делают её стиль узнаваемым

Ретро-шик Беллы Хадид: пять приёмов, которые делают её стиль узнаваемым

Белла Хадид умеет преподносить прошлое так, словно оно было придумано специально для неё. Архивные платья, джинсы с заниженной талией, кожаные куртки, ковбойские сапоги и узкие очки — в её гардеробе мода разных десятилетий складывается в узнаваемый стиль.

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