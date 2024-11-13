Перегруженная фура была забита овощами и фруктами По информации Следкома, в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста в Джанкойском районе.
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Перегруженная фура была забита овощами и фруктами По информации Следкома, в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста в Джанкойском районе.