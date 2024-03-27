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Несекретные материалы

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  • Ингерман Ланская
    а зачем вообще камуноиды у узбеков завод построили? там что много спецов по металлам проживало? может там ценные зале...Россия обеспечила...
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Россия накопила в Крыму десятки ракет «Циркон» для ударов по Киеву, заявили в ВСУ

Россия накопила в Крыму десятки ракет «Циркон» для ударов по Киеву, заявили в ВСУ

Россия накопила в Крыму достаточное количество ракет «Циркон» и будет и впредь прибегать к точечным ударам с акцентом на Киев, заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк.

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