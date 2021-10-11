The Daily Mail возмутилась, что «борцы с режимом» в России перессорились между собой

События вокруг присуждения Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты», очень быстро и отчётливо показали, что никакие репрессии, о которых так любит говорить наша оппозиция, не нужны в принципе.
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