Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    Живу в 30 км от Москвы и у меня есть два газовых баллона- на одном я написал СИЛА СИБИРИ на втором Северный поток, пр...Какой прок для гр...
  • Александр Борисов
    Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнееКП сменила утверж...
  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...

The Daily Mail возмутилась, что «борцы с режимом» в России перессорились между собой

The Daily Mail возмутилась, что «борцы с режимом» в России перессорились между собой

События вокруг присуждения Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты», очень быстро и отчётливо показали, что никакие репрессии, о которых так любит говорить наша оппозиция, не нужны в принципе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх