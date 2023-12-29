В Польше продолжили устанавливать местонахождение НЛО с Украины

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский заявил, что неопознанный летающий объект, залетевший в воздушное пространство Польши со стороны Украины, мог как упасть на территории страны, так и продолжить свой полет и покинуть ее.