В Польше продолжили устанавливать местонахождение НЛО с Украины

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский заявил, что неопознанный летающий объект, залетевший в воздушное пространство Польши со стороны Украины, мог как упасть на территории страны, так и продолжить свой полет и покинуть ее.
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