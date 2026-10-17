Турецкий певец, автор хитов Simarik и Kuzu Kuzu Таркан отмечает сегодня 54-летие. Артисту, поющему на родном языке, благодаря упорству и таланту удалось добиться ошеломляющей известности и стать кумиром фанатов по всему миру.
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