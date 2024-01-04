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Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за повышение гонорара

Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за повышение гонорара

Актер Никита Кологривый предостерег молодых актеров от «звездной болезни» после успешных ролей. В эфире подкаста Эльдара Джарахова он отметил, что его коллеги по сериалу «Слово пацана» могут столкнуться с таким явлением из-за резко выросшей популярности в связи с выходом драмы.

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