Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за повышение гонорара

Актер Никита Кологривый предостерег молодых актеров от «звездной болезни» после успешных ролей. В эфире подкаста Эльдара Джарахова он отметил, что его коллеги по сериалу «Слово пацана» могут столкнуться с таким явлением из-за резко выросшей популярности в связи с выходом драмы.