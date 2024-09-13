Появились кадры с лишенными аккредитации дипломатами Британии из аэропорта

Появились кадры с лишенными аккредитации дипломатами посольства Британии в РФ из аэропорта.В ФСБ РФ сообщили, что сотрудники британского посольства в Москве пользовались специальной инструкцией на внутрикорпоративном сайте директората, которая сводится к глобальным антироссийским операциям: объединяет военные и дипломатические ресурсы для противостояния России.