Россия попросила другие страны помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Запросы о помощи в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» направили силовым структурам трех стран следователи из России, сообщило 17 сентября ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
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