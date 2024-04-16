Лунев назвал причины, по которым не смог заиграть в «Байере»

Андрей Лунев подробно рассказал, что помешало ему стать основным вратарем «Карабаха». Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунев, выступающий ныне в составе «Карабаха», рассказал, что помешало ему стать основным вратарем команды из Леверкузена.
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