Европа рыщет в поисках газа и денег по всему миру

Бороться с энергокризисом Евросоюз решил с помощью поставок топлива из Израиля и Азербайджана. По данным Deutsche Welle, Тель-Авив уже согласился на поставки, вот только составлять они будут всего 10% от объемов, которые раньше получали из России.
Бороться с энергокризисом Евросоюз решил с помощью поставок топлива из Израиля и Азербайджана. По данным Deutsche Welle, Тель-Авив уже согласился на поставки, вот только составлять они будут всего 10% от объемов, которые раньше получали из России.
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