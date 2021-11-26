Внедрение тактической медицины изучат врачи войскового звена в Восточном военном округе

Внедрение тактической медицины изучат врачи войскового звена в Восточном военном округе

Одним из главных вопросов, который рассмотрят военные врачи - это внедрение тактической медицины в программу боевой подготовки на 2022 год и включение этой дисциплины в комплекс занятий по военно-медицинской подготовке.

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