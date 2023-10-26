Сийярто: "Венгрия пытается ускорить достижение мира в Украине"

Венгрия пытается ускорить достижение мира в Украине, отмечая важность диалога. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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