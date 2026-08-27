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Царьград

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Раскрыта причина смерти звезды "Бандитского Петербурга" Юрия Цурило - артисту было 79 лет. Подробности

Раскрыта причина смерти звезды "Бандитского Петербурга" Юрия Цурило - артисту было 79 лет. Подробности

Умер актёр "Казуса Кукоцкого" и "Хрусталёв, машину!" Юрий Цурило. Артиста не стало на 80 году жизни.В возрасте 79 лет скончался актёр театра и кино Юрий Цурило, известный по ролям в "Бандитском Петербурге" и "Питер FM".

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