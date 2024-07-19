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ABC News: Трамп встретился с главой Секретной службы после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп встречался с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой отвечали за безопасность политика в тот день, когда на него произошло покушение, сообщает телеканал ABC 19 июля.

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