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Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года: как одна фраза с трибуны решила судьбу генетики

Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года: как одна фраза с трибуны решила судьбу генетики

Есть события, которые десятилетиями воспринимаются исключительно через призму официальных трактовок, и лишь спустя годы архивные находки позволяют взглянуть на них иначе.

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