В Уфе к 160-летию Дэрдменда впервые показали уникальные экспонаты рода Рамиевых

В Уфимском татарском театре «Нур» состоялся литературно-музыкальный вечер «А?, туган каумем газиз!» («О, мой народ, как ты близок мне!»), посвящённый 160-летию со дня рождения, 100-летию со дня смерти крупнейшего предпринимателя… Показать полностью.