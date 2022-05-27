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В Уфе к 160-летию Дэрдменда впервые показали уникальные экспонаты рода Рамиевых

В Уфе к 160-летию Дэрдменда впервые показали уникальные экспонаты рода Рамиевых

В Уфимском татарском театре «Нур» состоялся литературно-музыкальный вечер «А?, туган каумем газиз!» («О, мой народ, как ты близок мне!»), посвящённый 160-летию со дня рождения, 100-летию со дня смерти крупнейшего предпринимателя… Показать полностью.

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