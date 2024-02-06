Басков вспомнил о собственном отказе от интима за деньги

Певец отверг предложение богатой поклонницы, готовой на все ради ночи с кумиром"Натуральный блондин" признался, что в его жизни не раз возникали ситуации, когда его настойчиво звали в постель, порой предлагая за это деньги.
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