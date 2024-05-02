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Закон и Порядок

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Аэрофильтр для южных "спецов"

Аэрофильтр для южных "спецов"

Автор:  АМАРАНТ "Это бесчеловечно! -Сами виноваты." 645 таджиков выслали только во Внукове. Южан не выпускают в город.

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Комментарии
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Юрий Белов
Хорош разговаривать - гнать всех нах по домам ! И ранее легализовавшихся - гнать !
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12 час.
Аудрюс
Только из Внуково выслали 645 человек! А за последний год получило гражданство России несколько сот тысяч! Пока ОНИ выигрывают?
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10 час.
Валера Морозов
И доиграемся, и уже доигрались. Складывается впечатление, что у власти в России Враги народа.
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9 час.

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