Родителей предупредили о новых правилах в школе из-за детей принца Гарри и Меган Маркл

Дети принца Гарри и Меган Маркл в ближайшие дни начнут учиться в частной школе в Великобритании, и ещё до их появления местные семьи получили предупреждения о новых правилах, связанных с учениками, которые могут привлекать повышенное внимание прессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Принца Гарри не п...
- СС Гарри Стайлс зада...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым