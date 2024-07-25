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«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией

«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией

Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, рассказал, что во время разговора с президентом* Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт с Россией.

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