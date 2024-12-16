Популярность на пике: Skoda Kylaq Classic раскупили сразу после старта продаж

Кроссовер, хотя и находится в сегменте бюджетных, хорошо оснащен, в его арсенале такие функции, как светодиодные фары, 16-дюймовые стальные диски, шесть подушек безопасности, регулируемые подголовники, рулевое колесо, регулируемое по наклону и вылету, электропривод боковых зеркал, кондиционер, передний центральный подлокотник.