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За рулем

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Популярность на пике: Skoda Kylaq Classic раскупили сразу после старта продаж

Популярность на пике: Skoda Kylaq Classic раскупили сразу после старта продаж

Кроссовер, хотя и находится в сегменте бюджетных, хорошо оснащен, в его арсенале такие функции, как светодиодные фары, 16-дюймовые стальные диски, шесть подушек безопасности, регулируемые подголовники, рулевое колесо, регулируемое по наклону и вылету, электропривод боковых зеркал, кондиционер, передний центральный подлокотник.

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