Газета.ру

7 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    а мы что хотим переговоров? и о чем будут договариваться? как поделить активы которые отбили своей кровью наши солдат...Песков заявил, чт...
  • Людмила Кода
    А чего вы ожидали - погибнет Россия, рухнет весь мир!В США каждая вось...
  • Traveller
    Ещё один кандидат на полёт изо окна с криком "русские идут" (с) 😀В Европарламенте ...

Захарова ответила на угрозу Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки РСЗО

Захарова ответила на угрозу Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки РСЗО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки ракетных систем залпового огня (РСЗО) Киеву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх