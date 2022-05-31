Захарова ответила на угрозу Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки РСЗО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки ракетных систем залпового огня (РСЗО) Киеву.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича "устроить США истерику" в случае непоставки ракетных систем залпового огня (РСЗО) Киеву.
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