Украинский банкир объявил сбор средств на ядерное оружие после встречи с США Ирина ВальковаУкраинский банкир Олег Гороховский, сооснователь «Монобанка», шокировал общественность, объявив сбор средств на создание ядерного оружия.
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