Как обезопасить собаку во время пляжного отдыха: инструкция для хозяев

Делаем отпуск с хвостатым любимцем комфортным и спокойным. 123RF/legion-media.ru Провести день на пляже, отдыхая со своим питомцем, — замечательная идея! Но решение отправиться на отдых с собакой без подготовки может создать больше проблем, чем принести радости.