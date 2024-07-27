Как обезопасить собаку во время пляжного отдыха: инструкция для хозяев

Делаем отпуск с хвостатым любимцем комфортным и спокойным. 123RF/legion-media.ru Провести день на пляже, отдыхая со своим питомцем, — замечательная идея! Но решение отправиться на отдых с собакой без подготовки может создать больше проблем, чем принести радости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии