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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц после 2:1 со «Спартаком»: «В моей последней игре «Динамо» им проиграло, заноза после финала сидела во мне. Победить спустя 4 года невероятно приятно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после победы в дерби со « Спартаком » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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