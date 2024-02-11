Большунов стал двукратным победителем Спартакиады, Степанова – лучшая в скиатлоне

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала победительницей в скиатлоне на дистанции 10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем на первой зимней Спартакиаде сильнейших спортсменов между субъектами РФ.
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