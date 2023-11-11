Орелстат поздравил 170 тысяч орловцев с праздником

10 ноября кроме Дня полиции отмечался ещё один праздник – Всемирный день молодёжи. Основной его задачей является объединение молодых людей со всего земного шара, привлечение их к урегулированию глобальных проблем современности.
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