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Боец ММА из Казахстана Олжабай рассказал, что простоял четыре часа на таможне

Боец ММА из Казахстана Олжабай рассказал, что простоял четыре часа на таможне

Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Багдос Олжабай в интервью Legalbet.kz рассказал, что задержался на паспортном контроле в Москве перед боем на турнире АСА 170 против представителя Бразилии Луиса Рафаэля Лаурентино.

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