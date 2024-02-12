Боец ММА из Казахстана Олжабай рассказал, что простоял четыре часа на таможне

Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Багдос Олжабай в интервью Legalbet.kz рассказал, что задержался на паспортном контроле в Москве перед боем на турнире АСА 170 против представителя Бразилии Луиса Рафаэля Лаурентино.