В Курганинске потушили пожар в ангаре на 450 квадратных метров

В Курганинске ликвидировали крупный пожар в ангаре, охвативший 450 квадратных метров. Возгорание произошло днём 8 сентября.
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