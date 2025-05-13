Продолжается озеленение бульвара вдоль МСД и улицы Бехтерева

Вдоль основного хода Московского скоростного диаметра (МСД) на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги идут работы по благоустройству бульвара, которые охватывают около девяти гектаров земли.
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