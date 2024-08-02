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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как быстро открыть дверцу стиральной машинки во время стирки: действуем в нестандартной ситуации

В каких случаях нужно открыть дверцу машинки На самом деле ситуаций для экстренного открывания машинки довольно много: · В карманах остались деньги или важные документы; · В машинку попал телефон, наушники или прочая мелкая техника; · Забыли доложить часть белья; · Вещь начала линять, и нужно срочно удалить ее из машинки; · Залили не то […].

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