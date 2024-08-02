Как быстро открыть дверцу стиральной машинки во время стирки: действуем в нестандартной ситуации

В каких случаях нужно открыть дверцу машинки На самом деле ситуаций для экстренного открывания машинки довольно много: · В карманах остались деньги или важные документы; · В машинку попал телефон, наушники или прочая мелкая техника; · Забыли доложить часть белья; · Вещь начала линять, и нужно срочно удалить ее из машинки; · Залили не то […].