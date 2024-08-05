Для Китая приготовили свою Украину: Азиатское НАТО готовится к большой войне

Коллаж ЦарьградаВчера 896 прочитали Если кто-то думает, что "евроатлантическая солидарность" США, угробившая экономику ЕС и вызвавшая войну на Украине, ограничивает свои аппетиты Европой и Атлантикой, так нет! Для Тихого океана и Азии создан клон НАТО — AUKUS называется.