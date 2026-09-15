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Чемпионат мира по легкой атлетике впервые пройдет в Африке в 2029 году

Чемпионат мира по легкой атлетике 2029 года пройдет в Найроби, столице Кении. Это станет историческим событием, поскольку впервые турнир такого уровня будет организован на африканском континенте.

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