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Газета.ру

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Посол Гетманчук: передача Украине ракет для Patriot в интересах самого НАТО

Посол Гетманчук: передача Украине ракет для Patriot в интересах самого НАТО

Передача ракет-перехватчиков для Patriot Украине в интересах самого НАТО. Об этом заявила посол при Североатлантическом альянсе Алена Гетмачук в интервью Politico.

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