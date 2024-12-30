Медведев перечислил состоявшиеся за год нереальные события из его списка

Медведев: все из списка нереальных, но ожидаемых событий за год, сбылось Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подвел итоги 2024 года и сообщил, что все события, описанные им в списке нереальных, но вполне ожидаемых, сбылись.