Капсулу, с более чем 900 тысячами детских мечт отправят на Международную космическую станцию

Запуск ракеты пройдет с космодрома Байконур 15 августа Телеканал “Санкт-Петербург” рассказал, что капсула, собравшая более 900 тысяч детских мечт на выставке “Россия”, отправится на Международную космическую станцию.
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