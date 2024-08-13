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Петербургский дневник

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Капсулу, с более чем 900 тысячами детских мечт отправят на Международную космическую станцию

Капсулу, с более чем 900 тысячами детских мечт отправят на Международную космическую станцию

Запуск ракеты пройдет с космодрома Байконур 15 августа Телеканал “Санкт-Петербург” рассказал, что капсула, собравшая более 900 тысяч детских мечт на выставке “Россия”, отправится на Международную космическую станцию.

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