В Петербурге специалисты ГАТИ протестировали автоматическое выявление нарушений парковки на местах с эксплуатационной маркировкой

У которой есть четыре вида Перед началом зимнего сезона специалисты ГАТИ провели тестирование автоматического выявления нарушения, связанного с парковкой автомобилей на местах с эксплуатационной маркировкой.
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