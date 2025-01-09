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Петербургский дневник

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В Петербурге специалисты ГАТИ протестировали автоматическое выявление нарушений парковки на местах с эксплуатационной маркировкой

В Петербурге специалисты ГАТИ протестировали автоматическое выявление нарушений парковки на местах с эксплуатационной маркировкой

У которой есть четыре вида Перед началом зимнего сезона специалисты ГАТИ провели тестирование автоматического выявления нарушения, связанного с парковкой автомобилей на местах с эксплуатационной маркировкой.

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