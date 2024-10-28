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Царьград

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Bloomberg: газовые плиты в Европе ежегодно убивают до 40 тыс. человек

Bloomberg: газовые плиты в Европе ежегодно убивают до 40 тыс. человек

Газовые плиты могут вызывать респираторные заболевания и выделять парниковые газы.По информации, опубликованной в журнале Bloomberg, ссылаясь на исследование ученых из Университета Жауме I в Испании, около трети домохозяйств в Европе используют газовые плиты.

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