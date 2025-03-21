Главное за день в Петербурге 21 марта: крупный пожар в ангаре, выставка у Гостиного двора и сохранение дотов

Что произошло в нашем городе в пятницу Наш город В субботу, 22 марта, в 13:00 у главного портика Большого Гостиного Двора (Невский проспект, 35) откроется выставка «Плакаты надежды: студенты за безопасное детство».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии