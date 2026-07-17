Цели СВО: почему они уже достигнуты, хотя не все это замечают

МИХАИЛ ПАВЛИВ - специально для ИА Регнум. В определенных российских кругах, которые мы намеренно не будем персонифицировать, а обозначим лишь как определенные круги, давно и прочно укоренилось мнение, что цели СВО ложны и не могут быть достигнуты.
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