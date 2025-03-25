«Кому-то не угодили»: чем закончился скандальный суд над экс-президентами ФИФА и УЕФА

Суд оправдал экс-глав ФИФА и УЕФА Блаттера и Платини по делу о коррупции Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини оправданы по делу о финансовых махинациях спустя 10 лет после начала расследования.
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