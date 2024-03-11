В США вручили премию "Оскар"

В США прошла церемония вручения премии "Оскар". Лучшим фильмом признали картину "Оппенгеймер". На победу в этой номинации претендовали также "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Барби", "Оставленные", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Прошлые жизни", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".
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