Начальник связи помог артиллерии получить координаты ВФУ и уничтожить противника

Начальник связи гвардии старший лейтенант Александр Гринько в ходе выполнения боевых задач организовывал взаимодействие командного пункта батальонной тактической группы с вышестоящим командованием и пунктами управления огнем дивизионов, когда противник атаковал.
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