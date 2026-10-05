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Зеленский пообещал создать украинский аналог американской системы Starlink

Зеленский пообещал создать украинский аналог американской системы Starlink

Украина создаёт собственную систему спутниковой связи, аналогичную американскому Starlink. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

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